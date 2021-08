Afghanistan, USA-Gb: "Attacco bomba imminente, non venite in aeroporto"

(Teleborsa)

(Teleborsa) -la situazione inDopo gli alert di ieri sera,ra ribadisce che la minaccia terroristica contro l'aeroporto di Kabul è "molto seria" e "imminente".Con le ore avanza, dunque,per essere eseguito prima della deadline dell'evacuazione, fissata al 31 agosto con la Cia che entra nel dettaglio della possibile dinamica e riferisce addirittura dipronte ad esplodere nella zona dell'ultimo cancello che separa dall'aeroporto di Kabul.L'allarme di queste ore ha provocato la chiusura di tre gate dell'aeroporto, condei 400 collaboratori rimasti in loco.Nel frattempo, secondo la CNN che cita sue fonti,chiudendo alla possibilità di undel quale nei giorni scorsi si era parlato. Tolte armi e mezzi alle rispettive scorte. Lunedì era stato tolto il dispositivo di sicurezza ache si era quindi trasferito nella residenza di Abdullah; ma ieri la stessa sorte è toccata all'alto funzionario.segue con preoccupazione gli eventi. Il Presidente del Consiglio europeo, CLo ha annunciato lo stesso Michel su Twitter. In entrambe le conversazioni è emerso quanto "l'aspetto degli aiuti umanitari" al Paese "sia fondamentale", e la possibilità di poterli dispiegare "in sicurezza"Intanto, il Premierdopo la presa di Kabul da parte dei Talebanigià confermata per il completamento del ritiro della residua presenza di militari Nato impegnati nelle operazioni di soccorso nello scalo della capitale. Lo ha assicurato a margine di una visita a una base militare alle porte di Londra il cui personale è coinvolto nel ponte aereo. Per Johnson, "la maggior parte" degli afghani maggiormente in pericolo è stato ormai trasferito, ma vi sono "persone che avranno bisogno di aiuto" anche dopo il 31.Dopo aver mostrato al mondo la faccia "buona",Lo annuncia il portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid. "La musica è proibita nell'Islam - ha detto al New York Times - ma speriamo di poter persuadere le persone a non fare queste cose, invece di fare pressioni". Sotto il governo dei talebani negli anni '90, ricorda la Bbc,26-08-2021 02:20