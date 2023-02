Aeroporto Napoli, ENAC e Gesac firmano contratto programma 2023-2026

(Teleborsa)

(Teleborsa) -oggi, 1° febbraio 2023, il, la società di gestione dell'aeroporto di Napoli Capodichino. Alla forma i Direttore Generale Enace l'Amministratore Delegato di Gesac, alla presenza del Presidente Enace del Presidente GesacGlihanno un importo complessivo didi euro e sono in linea con quanto previsto dal PianoNazionale degli Aeroporti fondato sulla riconciliazione ambientale, la digitalizzazione, l'innovazione tecnologica e l'intermodalità. Il piano prevede, infatti, una serie di interventi volti all'attraverso progetti diquali la realizzazione di un'infrastruttura tecnologica di base (- Common User Terminal Equipment) che consentirà la, sino allo sviluppo di unoSono inoltre previsti rilevanticome la realizzazione di unper l'autoproduzione di energia, utilizzo diper assistenza ai passeggeri a mobilità ridotta (PRM),aeroportuale, l'utilizzo die altri progetti dicome i progetti "Mille alberi per Napoli" e "Progetto Hydra".Il Presidente dell'ENACha espresso soddisfazione per il risultato conseguito ed ha affermato che "le strategie di sviluppo del trasporto aereo possono giocare un ruolo importante nel processo di rilancio dell'economia e devono essere considerate prioritarie e integrate nel contesto dei più ampi piani di sviluppo economici e infrastrutturali del Paese".I progetti inclusi nel nuovo piano - prosegue- sono "coerenti con le linee guida del Pnrr e rendicontabili per la parte resiliente: confidiamo che il Governo possa recuperare gli investimenti di questo settore per le opere che, certamente, saranno realizzate entro il 2026".01-02-2023 15:26