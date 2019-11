Aeroporti di Puglia aderisce alla Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne

(Teleborsa)

(Teleborsa) -, da sempre attenta a promuovere iniziative che favoriscano comportamenti etici e a sviluppare sempre più il tema della "Inclusion & Diversity Management", aderisce alla Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne; un percorso di responsabilità e di attenzione al sociale non nuovo per la società, primo gestore aeroportuale italiano ad aderire al Global Compact delle Nazioni Unite.; per questo il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto doveroso impegnarsi in prima linea per contrastare questo odioso fenomeno sociale e richiamare forte l'attenzione su un tema che, purtroppo, viene troppo spesso sottaciuto o, ancor peggio, trascurato."Se le parole pesano, i numeri contano - ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia,- e i numeri, riguardanti la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, sono disarmanti. 7 milioni di donne italiane, dai 16 ai 70 anni, subiscono almeno una volta nella vita una forma di aggressione. Per il 20,2% si tratta di violenza fisica, per il 21% di violenza sessuale, nel 5,4% dei casi di stupro o tentato stupro. Dati allarmanti che ci vedono, non solo oggi, ma tutti i giorni, in prima linea a difendere con tutti gli strumenti aziendali e sociali che abbiamo a disposizione, tutte le donne:".25-11-2019 06:28