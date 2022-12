Aeroporti, ACI Europe: "Piena ripresa traffico rinviata al 2025"

(Teleborsa)

(Teleborsa) - I volumi di passeggeri nel 2023 si attesteranno ancora al -9% rispetto ai livelli pre-pandemia (2019) e, per una piena ripresa, bisognerà attendere il 2025 anziché il 2024 come era stato previsto in precedenza, nel maggio scorso. È quanto rilevanellapubblicata oggi."Il traffico passeggeri – afferma– ha registrato una forte ripresa dalla scorsa primavera ed è stato finora molto resiliente di fronte ai crescenti venti contrari geopolitici ed economici. Tuttavia, ora ci aspettiamo che la ripresa del traffico passeggeri si stabilizzi andando avanti, con la tempistica spostata al 2025 prima che gli aeroporti europei tornino finalmente al punto in cui si trovavano prima che Covid-19 colpisse. L'anno prossimo, perderemo ancora 220 milioni di passeggeri, il che significa che i nostri volumi raggiungeranno solo i livelli del 2017. Tutto ciò riflette un mix di determinanti con più aspetti negativi che positivi, insieme a significativi rischi al ribasso".Lecontinueranno ad avere un impatto su diversi mercati nazionali e domineranno i rischi al ribasso. Anche il deterioramento della macroeconomia e le pressioni inflazionistiche dovrebbero pesare sulla domanda, con tariffe aeree che sono aumentate bruscamente nel terzo e quarto trimestre 2022. L'inflazione dei viaggi aerei passeggeri è a due cifre nell'Ue da oltre un anno, con i dati di ottobre 2022 che mostrano che i prezzi dei viaggi aerei passeggeri sono aumentati del +30,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. L'aumento dei costi normativi si tradurrà anche in pressioni inflazionistiche sostenute sulle tariffe aeree. Sul fronte dell'offerta, anche la stretta gestione della capacità principalmente da parte dei vettori Full Service e la permanenza delle restrizioni di viaggio verso la Cina limiteranno ulteriormente la crescita del traffico. Allo stesso tempo, Aci Europe prevede che l'impatto di queste determinanti negative sul traffico passeggeri sarà parzialmente compensato da un certo grado di resilienza della domanda leisure e dalla continua espansione dei vettori Ultra-Low Cost. La fine della deroga alle bande orarie aeroportuali concessa alle compagnie aeree a partire dalla prossima estate dovrebbe anche allentare le pressioni sull'offerta. Tutti questi fattori avranno un impatto diverso sugli aeroporti a seconda della loro posizione, dimensione, posizione di mercato e modello di business.Ciò significa che le crescenti lacune nelle prestazioni del traffico che già vediamo in tutta la nostra impronta sono destinate a rimanere, almeno mentre ci muoviamo nell'anno a venire."Prevediamo – evidenzia– che diversi mercati aeroportuali, in particolare quelli che si affidano prevalentemente al turismo, supereranno i volumi di passeggeri pre-pandemia già dal prossimo anno. Ma molti altri non se la passeranno così bene e impiegheranno molto più tempo per recuperare. Nell'orizzonte più lungo, una volta che gli ultimi impatti Covid-19 saranno finalmente partiti, gli aeroporti europei dovranno affrontare livelli di rischio più elevati rispetto al passato. I nostri regolatori devono riflettere e tenere pienamente conto di questo".20-12-2022 18:32