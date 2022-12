AdR dà il via alla seconda "Call for Ideas" per selezionare 8 startup innovative

(Teleborsa)

(Teleborsa) -ha lanciato la seconda, che porterà allaprovenienti da tutto il mondo cui sarà data l'opportunità didi AdR, il nuovissimo spazio dedicato all'innovazioe inaugurato lo scorso ottobre presso il Terminal 1 di Fiumicino.Il nuovo round del programma di accelerazione prevede, non solo un aumento del, di cui 50mila euro per entrare nel capitale delle startup selezionate, ma anche un supporto finanziario sino aper sfruttare potenzialiuna volta che i progetti avranno dato esito positivo.Questo percorso di Open Innovation durerà. Durante questo arco temporale le startup provenienti da tutto il mondo potrannoper migliorare la performance e qualità dei servizi offerti ai passeggeri ed ai vettori in transito sullo scalo.La formula ricalca quella della prima edizione, che ha avuto un grande successo cn la partecipazione di oltre 100 startup, in gran parte under 30, maqualcosa in più in ottica ESG, in particolare(parità di genere, inclusione giovanile ecc).supportano l'iniziativa, come, il più grande investitore privato in startup della Silicon Valley ,, il network dedicato all'innovazione lanciato da Adr e AENA, a cui ora hanno aderito anche altri aeroporti internazionali, oltre a partner di business a livello nazionale ed internazionale.Ilha unamentre gli, (manutenzione preventiva),(efficienza/ efficacia dei processi),(miglioramento turnaround aeromobili),(riduzione impatto ambientale e consumi energetici),(creazione di valore per territorio e comunità locali),(miglioramento qualità passeggeri),(aumento opportunità di vendita),(la frontiera più spinta dell'innovazione in ogni ambito).di Fiumicino è un ecosistema di circadedicato a creare nuove sinergie. Le startup potranno sviluppare i propri progetti e prototipi direttamente nei Terminal, a contatto con esperti aeroportuali e passeggeri e con il supporto di un team Adr dedicato all'Open Innovation, l'Innovation Cabin Crew.20-12-2022 15:19