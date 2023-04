AdR, assemblea approva bilancio e nomine: Nunziata alla Presidenza

(Teleborsa)

(Teleborsa) - L'assemblea degli Azionisti diha approvato all'unanimità il, chiuso con un utile netto consolidato di 45,1 milioni di euro. Gli azionisti hanno poi votato le nomine per il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2025.In linea di continuità,è statoper consentirgli di proseguire il percorso di trasformazione e sviluppo dello scalo di Fiumicino, la vocazione verso la qualità, il miglioramento e l'ampliamento dell'infrastruttura, l'innovazione e la sostenibilità.ha assunto invece la carica dial posto di, che assume la carica di Presidente di(Gruppo Mundys), che controlla gli aeroporti della Costa Azzurrala (Nizza, Cannes e Saint Tropez).Nunziata è stato più volte Capo di Gabinetto di diversi dicasteri, tra cui il Ministero della PA ed il Ministero degli Affari Regionali. Ha anche partecipato a varie commissioni ed organi con funzioni consultive e di controllo presso pubbliche amministrazioni ed enti pubblici con funzioni di presidente.Il nuovoè così composto da: Vincenzo Nunziata (Presidente), Marco Troncone (Amministratore Delegato), Mattia Brentari, Elisabetta De Bernardi di Valserra, Yannick Heyl, Antonello Monti, Katia Riva, Scott Schultz, Andrea Valeri.Troncone, dopo un'esperienza internazionale maturata prevalentemente in consulenza di direzione e nel settore degli investimenti in infrastrutture, nel 2011 è entrato in Aeroporti di Roma, occupandosi inizialmente di Pianificazione Strategica e Rapporti con il CdA. In seguito, ha assunto il ruolo di Chief Financial Officer e da aprile 2020 è Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma. È inoltre Vice Presidente di Aéroports de la Côte d'Azur.21-04-2023 07:25