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            Notizie Teleborsa

            ACI World, ricavi aeroportuali ancora inferiori al 2019

            News Image (Teleborsa) - I ricavi aeroportuali non hanno ancora recuperato i livelli pre-pandemia, nonostante gli scali operanti nel mondo nel 2024 abbiano gestito 9,4 miliardi di passeggeri, il 4% in più rispetto al 2019. E' quanto rivela il rapporto elaborato da Aci World sui cosiddetti "indicatori chiave di prestazione dell'economia aeroportuale".

            A fronte della ripresa del traffico passeggeri, infatti, i ricavi globali negli aeroporti sono stati inferiori ai 200 miliardi di dollari, attestandosi a 194,9 miliardi di dollari, cifra corrispondente a circa 170 miliardi di euro) e pari a -2,1% della quota pre-pandemia.

            Nello specifico, i ricavi prodotti dalle attività aeronautiche hanno rappresentato il 54% del totale delle entrate aeroportuali (- 3% rispetto ai 2019), mentre più rilevante è stata la flessione dei ricavi non aeronautici, il 37% del totale e inferiori del 9% rispetto ai livelli pre-pandemia, ma la tendenza in atto fa ritenere che la ripresa inizi a metà dell'anno in corso.

            (Teleborsa) 19-03-2026 19:13


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