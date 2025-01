ACER propone modifiche alle norme UE per l'allocazione della capacità di gas

(Teleborsa)

(Teleborsa) - L'Agenzia dell'UE per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia () ha pubblicato la suaper migliorare il Codice di rete dei meccanismi di allocazione della capacità del gas (CAM NC).Ilarmonizza il modo in cui i gestori dei sistemi di trasmissione () offrono e assegnano la capacità disponibile dei gasdotti di trasmissione agli utenti della rete. Il codice di rete, modificato l'ultima volta nel 2017, deve essere aggiornato per riflettere gli obiettivi di decarbonizzazione dell'Europa e l'evoluzione del mercato del gas, si legge in una nota.Le principali raccomandazioni di ACER sono:del gas e rafforzarne il monitoraggio migliorando la trasparenza su come viene massimizzata la capacità e migliorare il coordinamento e la consultazione tra le autorità di regolamentazione competenti, i TSO e gli utenti della rete;resa disponibile aumentando le opportunità di asta per i prodotti di capacità esistenti e introducendo un'offerta di capacità tra aste mensili e giornaliere, contribuendo così alla sicurezza dell'approvvigionamento;per garantire che le aste possano riflettere le mutevoli condizioni di mercato, mantenendo al contempo regole armonizzate per l'allocazione della capacità in tutti i punti di interconnessione.07-01-2025 13:55