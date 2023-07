Accordo grano, Lavrov: "Non si può migliorare ciò che non esiste"

(Teleborsa)

(Teleborsa) -così il ministro degli Esteri russov in merito all'accordo sull'esportazione del grano ucraino, in quella che suona come una conferma della volontà della Russia di- ha affermato Lavrov, citato dalla Tass - nessuna delle condizioni previste è stata applicata.Per mesi abbiamo sentito rappresentanti del segretario generale dell'Onu (Guterres) dire che non stanno risparmiando alcuno sforzo e stanno facendo il massimo. Questi sforzi non hanno portato ad alcun risultato.L'accordo per l'esportazione del grano ucraino dai porti del Mar Nero era accompagnato da un memorandum tra Mosca e l'Onu che prevedeva tra l'altro la rimozione dell'export di grano e fertilizzanti russi dalla lista delle sanzioni. Mosca chiede inoltre che vengano rispettati altri punti del memorandum, tra cui la riconnessione al circuito Swift della banca agricola russa, Rosselkhozbank.Intanto, secondo quanto riporta stamani l'agenzia Ukrinform, nella notte le truppe russe hanno nuovamente lanciato droni munizioni di fabbricazione iraniana Shahed contro Kiev, rende noto l'amministrazione militare della capitale ucraina aggiungendo che le unità di difesa aerea hanno distrutto tutti i bersagli nemici."I droni di fabbricazione iraniana sono stati lanciati da sud, molto probabilmente dal territorio russo di Krasnodar., ha specificato il capo dell'amministrazione militare della città Serhii Popko.11-07-2023 10:41