Acciaierie d'Italia (ex Ilva) nella bufera: sindacati proclamano sciopero

ArcelorMittal

(Teleborsa)

(Teleborsa) -torna di grande attualità con una, dopo che la multinazionaleieri ha intimato, nello sconcerto generale, senza fornire alcuna indicazione sul futuro dello stabilimento e dell'indotto., aveva detto ieri il Ministro delle Imprese e del Made in Itali,, convocando per oggi alle 12, al Ministero,: sindacati dei lavoratori, imprese appaltatrici, l'azienda, rappresentanti delle regioni coinvolte (Puglia, Liguria, Piemonte, Lombardia), Confindustria Taranto, commissari ex Ilva in As, Invitalia ed il ministero del Lavoro."Facciamo tutti parte della stessa nave e remiamo tutti nella stessa direzione:", ha ribadito oggi il Ministro Urso al termine dell'incontro, aggiungendo ", consapevoli che occorre delineare la, di cui la siderurgia è un asset strategico. Insieme come sistema Italia potremmo meglionel confronto con l'azienda che poi è espressione di uno dei più grandi attori globali nel settore siderurgico".Ma irestano sul sentiero di guerra ed hanno proclamatopresso tutti gli stabilimenti del gruppo, rilevando che l'incontro di oggi a Roma " non ha consentito di fare concreti passi avanti" per l'assenza dell'azienda al tavolo."È necessario scioperare pere per tornare a negoziare il rilancio del lavoro, la tutela dell'occupazione, le condizioni di salute e sicurezza, il risanamento ambientale e l'innovazione delle produzioni", spiegano in una nota congiunta, segretario generale Fiom-Cgil e, responsabile nazionale siderurgia per la Fiom-Cgil, aggiungendo "si rischia semplicemente di accompagnare il declino e la fermata di tutti gli impianti e di tutti gli stabilimenti, che versano in pessime condizioni per laordinaria e straordinaria, tanto che alla fine del 2022 saranno prodotte circa 3 milioni di tonnellate di acciaio"., fra le altre cose, che lo, utilizzando le risorse già stanziate (1 miliardo di euro) per riequilibrare gli assetti societari senza attendere la scadenza del 2024, e, anche attraverso la costituzione di un tavolo permanente con i soggetti interessati, chee delle commesse delle imprese dell'indotto e che sia confermata, da parte del Ministero del Lavoro,17-11-2022 19:31