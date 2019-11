Abi, Comitato esecutivo propone Patuelli per nuovo mandato

(Teleborsa)

(Teleborsa) -Lo ha annunciatoaggiungendo che(a patto che e terzo e quarto mandato vengano decisi da una maggioranza qualificata dei tre quarti dell'esecutivo). Un presupposto necessario per poter proporre al Consiglio, che si terrà a dicembre, laIl terzo mandato del banchiere emiliano scadrà, infatti, a luglio 2020."Durante la discussione in Comiitato è stato sottolineato come anche nel passato si è verificato che l'efficacia di una presidenza cresca col tempo – ha spiegato Gros-Pietro –. In un secondo e magari un terzo e quarto mandato il presidente è più efficace sia nel riconoscere i problemi, sia perché è meglio riconosciuto dagli interlocutori. E qui gli interlocutori sono non solo a livello istituzionale nazionale ma anche a livello sovranazionale"."La decisione di proporre Antonio Patuelli per un nuovo mandato, su cui ci ha dato la disponibilità e lo ringraziamo, si base sulla considerazione che abbiamo di fronte tempi di grandi cambiamenti – ha aggiunto Gros-Piero –. Abbiamo di fronte delle sfide, prima di tutto tecnologiche, abbiamo sfide competitive e abbiamo cambiamenti nelle regolamentazione". Per questo – ha concluso il presidente di Intesa San Paolo – "sono necessari momenti di interlocuzione con i regolatori, con le autorità istituzionali e con quelle politiche e siamo unanimemente convinti che le caratteristiche professionali di Antonio Patuelli, la sua profonda conoscenza del settore, la sua credibilità come presidente dell'Abi e la sua indipendenza di giudizio ne facciano il candidato ideale".13-11-2019 03:55