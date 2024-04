A Venezia l'Alkeemia Battery Forum per disegnare il futuro delle batterie in Europa

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Il mercato deiè in costante crescita, la domanda di questi componenti che contribuiscono alla realizzazione ed alle performance di batterie elettriche per il settore automotive o per gli smartphone (tra gli usi più comuni e diffusi) è rapidamente in espansione. Si stima una crescita globale del mercato batterie del 26% annuo fino al 2030 (espresso in GWh/anno), seguito da un prudenziale ma pur sempre significativo 9% annuo per gli anni successivi. Entro 5-6 anni solamente l'avrà bisogno di un derivato del litio, come l', in quantità stimabili in circa 120-150 tonnellate per anno.Per rispondere a queste esigenze e creare un'alternativa europea in grado di contribuire alla transizione energetica in atto, prende il via la seconda edizione dell', la tre giorni che vedrà riunirsi player nazionali ed internazionali con l'obiettivo di creare una filiera europea accomunata dalla visione di dominare un settore dinamico e articolato come quello delle batterie. 68 aziende internazionali provenienti da 20 diversi Paesi quali Canada, Francia, Germania, Giappone, Cina, Norvegia e Korea (solo per citarne alcuni), affiancate da organi istituzionali per un totale di circa 130 ospiti per ridisegnare il futuro di un settore primario per l'economia globale.L'evento è organizzato da Alkeemia, leader europeo della chimica del fluoro attivamente impegnato nel prossimo sviluppo dei sali di litio (elemento indispensabile per la mobilità sostenibile e l'accumulo di energia rinnovabile). La sfida - di cui Alkeemia è portavoce con l'organizzazione del Battery Forum e con il suo stabilimento didove si sviluppano sali di litio, additivi ad alta performance e si muovono i primi passi per sostenere le più recenti tecnologie a base di sodio nel settore dell'accumulo di energia – è quella di valorizzare le eccellenze europee in questo settore e metterle a fattor comune, individuando e tracciando i prossimi passi da intraprendere.Folta lache ha aderito all'iniziativa, costituita da big del settore dei motori come Ferrari e Ducati, ma anche da primari attori del mondo accademico come la Bicocca di Milano, l'Università di Bologna e quella di Pavia, che apporteranno il loro contributo nel campo della ricerca.Accanto alle eccellenze nostrane, realtà provenienti da tutto il mondo per fare rete, creando una comunità in grado di rispondere alle esigenze attuali. Daidel mondo battery come ACC, Univers e Blue Solutions, ai big asiatici quali CATL (leader mondiale indiscusso nella produzione di batterie) SVOLT, Nippon Shokubai, LG Energy Solution e BTR (principale produttore mondiale di grafite). Tra gli altri partecipanti, spiccano Toyota, Syensqo, Arkema, e FAAM (unico produttore italiano di celle). Non mancherà, poi, la rappresentanza istituzionale con membri provenienti da Paesi quali Germania e Polonia, solo per citarne alcuni.Aziende da tutto il mondo, istituzioni e rinomate università si ritrovano insieme, dunque, per apportare la loro expertise con l'intento di contribuire allo sviluppo delle nuove frontiere del mondo della"Oggi siamo chiamati a creare una supply chain in grado di competere con gli altri mercati. Da questa volontà nasce l'Alkeemia Battery Forum. Crediamo che da simili occasioni di collaborazione nascano sinergie strategiche per il futuro del mondo della chimica e delle batterie. Stiamo investendo molto nello sviluppo di nuove tecnologie, ponendoci come riferimento in tutta Europa per il settore. La partita che stiamo giocando è una di quelle decisive, abbiamo bisogno del contributo di istituzioni, grandi aziende ed università per vincerla. D'altro canto sappiamo che c'è un grande potenziale di crescita, basti pensare al segmento dell'automotive: le auto elettriche in Europa oggi rappresentano circa il 16% di quelle circolanti, abbiamo enormi margini di crescita. Vogliamo riportare Porto Marghera e l'Italia al centro della filiera" commenta, CEO di Alkeemia."L'Alkeemia Battery Forum vuole essere un catalizzatore in grado di accelerare il consolidamento di una value chain europea in un settore estremamente nuovo e tecnologico. Questo sarà reso possibile da una comunità cooperante con un approccio di Open Innovation" dichiara, Direttore Ricerca e Sviluppo di Alkeemia. "Vogliamo stringere sinergie per un futuro all'insegna dell'innovazione, siamo chiamati a dover agire in modo rapido e sostenibile. Sostenibilità da non intendere solo nell'accezione classica legata all'ecologia, ma anche in una prospettiva di business. Una politica incentrata sullo scambio di conoscenze e competenze ci consentirà di andare lontano e soddisfare la domanda sempre crescente proveniente dal mercato".10-04-2024 15:24