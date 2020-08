5G, Ericsson taglia traguardo 100 accordi commerciali con operatori unici

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Importanteper lain ambitoche ha sottoscritto ilcontratto o accordo commerciale con operatori unici. "In questa cifra - si legge nella nota - sono inclusipubblicamente eche coprono cinque continenti".L'obiettivo, prosegue il comunicato - "è stato raggiunto ill'annuncio dell'accordoconEricsson ha lavorato con i principali partner strategici degli operatori sin dall'inizio delle attività di Ricerca & Sviluppo sul 5G. Il primo annuncio pubblico di partnership per il 5G dell'azienda risale al 2014".Alle(MoU) iniziali, sono seguiti i test e le sperimentazioni della tecnologia 5G New Radio (NR), gli annunci di accordi commerciali e l'implementazione delle reti. I primi lanci di reti commerciali live sono stati comunicati nel 2018.I contratti siglati dalla multinazionale "riguardano implementazioni sia della Radio Access Network (RAN) che della rete Core, abilitate dai prodotti e dalle soluzionie dal portafoglio di soluzioniper la Core network".Le idi Ericsson includono ilg. Previste anche funzionalità cloud native con il dual-mode 5G Core di Ericsson.Ericsson - si legge ancora - " ha implementato ilin ambienti urbani, suburbani e rurali, supportando lo sviluppo di casi di business basati su banda larga mobile avanzata e fixed wireless access. In alcuni mercati 5G particolarmente avanzati, gli operatori offrono servizi di realtà aumentata e realtà virtuale abilitati dal 5G nei settori dell'istruzione, dell'intrattenimento e del gaming".Presidente e CEO di Ericsson, afferma: "Sin dal primo giorno, le esigenze dei nostri clienti sono state fondamentali per lo sviluppo e l'evoluzione della. Siamo orgogliosi che questo impegno abbia portato 100 operatori unici a scegliere a livello globale la nostra tecnologia per guidare le loro ambizioni di successo nel 5G. Continuiamo a mettere i nostri clienti al centro della scena per aiutarli a offrire i vantaggi del 5G ai loro abbonati, all'industria, alla società e ai paesi come12-08-2020 12:02