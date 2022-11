4 Weeks 4 Inclusion torna per promuovere la cultura dell'inclusione

Deutche Bank

(Teleborsa)

(Teleborsa) -la terza edizione dia, l'iniziativa interaziendaleper promuovere l'inclusione e valorizzare la diversità. Per questa edizione si contano oltre 250 partner fra imprese, università, associazioni ed enti no profitFra le novità di quest'anno lain programma sul sito dedicato 4w4i.it, per coinvolgere i lardo pubblico e promuovere un dibattito interdisciplinare che coinvolga istituzioni, imprese e associazioni sindacali. Sarà possibile registrarsi e trovare tutte le informazioni e gli aggiornamenti sul programma della manifestazione.Lasi aprirà con l'appuntamentomoderato da, giornalista de Il Sole 24 Ore. Alla plenaria parteciperanno rappresentanti del mondo aziendale, tra i quali, Ceo de Il Sole 24 Ore , Chief Country Officer Italia di, Chief Operating Officer di Intesa Sanpaolo , Founder di Gruppo Pragma,, CEO di Teleperformance Italy Group,, L&D Manager di Peroni,, Presidente di The European House – Ambrosetti,, Head of CSR Capgemini in Italia,co-fondatrice di Africa Investment Club e, Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute.Anche quest'anno sarà presentata la, in calendario per la giornata conclusiva, il 6 dicembre, per dare uno sguardo d'insieme al tema della parità fra uomo e donna.Fra le novità di quest'anno anche lae la, evento nazionale dedicato ai temi dell'inclusione, che si svolgerà il 29 novembre 2022 a Milano e in diretta streaming su www.globalinclusion.org. Da segnalare anche la, comic writer americana conosciuta con il suo profilo Instagram "Momlife_comics", che ogni giorno pubblicherà in esclusiva una tavola sui temi della Diversity & Inclusion coerente con gli eventi quotidiani della kermesse.Durante la maratona della 4W4I sono previstesu temi specifici: il 18 novembre sui temiil 25 novembre sul tema della, il 2 dicembre sui temi della08-11-2022 15:18