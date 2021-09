1 minuto in Borsa 9 settembre 2021

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che fanno un passo indietro.Apprezzabile rialzo (+2,87%) a Milano per il comparto chimico . In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nel comparto costruzioni (-2,00%). Tra i principali cambi, nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,18.Tra lepiù importanti, in Cina, pubblicati i Prezzi al Consumo, pari a 0,8%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, che delle Scorte di Petrolio. In Germania domani i mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo.Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove in ribasso, in sintonia con ilche scambia a 15.590,25 punti.09-09-2021 01:01