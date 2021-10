1 minuto in Borsa 4 ottobre 2021

oro

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee, con Piazza Affari che si allinea alla cautela che regna in Europa.di Piazza Affari, denaro su Amplifon , che registra un rialzo dell'1,96%. Le piĆ¹ forti vendite si manifestano su STMicroelectronics , che prosegue le contrattazioni a -1,41%.Tra le materie prime, seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,68%.Si attende domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PMI composito e dell'ISM non manifatturiero. Sono previsti sempre domani dall'Unione Europea l'annuncio del PMI composito, e dalla Francia quello della Produzione industriale.Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove in ribasso, in sintonia con ilche scambia a 14.696,5 punti.04-10-2021 13:03