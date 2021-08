1 minuto in Borsa 30 agosto 2021

oro

Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee, con Piazza Affari che si allinea alla cautela che regna in Europa.Tra lea grande capitalizzazione, incandescente Interpump , che vanta un incisivo incremento del 2,02%. Le più forti vendite si manifestano su BPER , che prosegue le contrattazioni a -0,98%.Tra le principali materie prime, l'è sostanzialmente stabile su 1.816,1 dollari l'oncia.Tra glirilevanti, pubblicati in, pari a 3,3%, e, che si attesta su 0,1%. Si attende dalla Germania la diffusione dei Prezzi al Consumo, previsto questo pomeriggio. I mercati sono in attesa del Tasso di Disoccupazione sempre della Germania, in previsione domani.Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, ilè positivo, in sintonia con ilche tratta a 15.445 punti.