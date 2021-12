1 minuto in Borsa 22 dicembre 2021

petrolio

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee, con la borsa di Milano che si allinea alla cautela imperante in Europa.Tra lea grande capitalizzazione, buona performance per Telecom Italia , che cresce dell'1,98%. I più forti ribassi si verificano su Snam , che continua la seduta con -0,96%.Nel comparto energetico, ilmostra un guadagno frazionale dello 0,27%.Tra icon la maggiore influenza sui mercati, annunciato il PIL del Regno Unito, pari a 1,1%. È previsto questo pomeriggio negli Stati Uniti l'annuncio del PIL, delle Scorte di Petrolio e della Fiducia consumatori.Si attende un avvio contrastato per la Borsa di New York. In particolare, ilè positivo, mentre iltratta a 15.979 punti.22-12-2021 13:01