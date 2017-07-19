Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
1 minuto in Borsa 18 settembre 2025
(Teleborsa) - Il bilancio è positivo per i listini azionari europei. Giornata rialzista anche per Piazza Affari, dove prevalgono i titoli in rialzo.
Risultato positivo a Piazza Affari per il settore tecnologia (+4,19%). Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo il comparto media (-0,61%).
Sul mercato valutario, nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,18.
Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, pubblicati gli Ordini macchinari core del Giappone, pari a -4,6%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PhillyFed e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Domani è in programma il dato sulle Vendite al Dettaglio del Regno Unito.
(Teleborsa) 18-09-2025 13:00
