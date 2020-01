1 minuto in Borsa 15 gennaio 2020

petrolio

(Teleborsa) -, in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sulla parità.Tra lea grande capitalizzazione, in primo piano Moncler , che mostra un forte aumento del 2,93%. Le più forti vendite si manifestano su Atlantia , che prosegue le contrattazioni a -3,38%.Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 58,32 dollari per barile.Tra glirilevanti, pubblicato, pari a 0,2%, e, pari a 1,3%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia dei Prezzi alla Produzione, che delle Scorte di Petrolio.Si attende una partenza incerta per la Borsa di New York. In particolare, ilè negativo, mentre ilscambia a 8.649,75 punti.15-01-2020 01:00