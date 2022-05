1 minuto in Borsa 11 maggio 2022

petrolio

(Teleborsa) -, che si muovono in forte rialzo e premiano i compratori.Tra lea grande capitalizzazione, in evidenza Unicredit , che mostra un forte incremento del 9,16%. Le peggiori performance si registrano su Recordati , che ottiene -2,90%.Sul mercato di Chicago, giornata di forti guadagni per il, in rialzo del 3,48%.Tra icon la maggiore influenza sui mercati, annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 7,4%, e, dove il valore è 2,1%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dei Prezzi al Consumo e delle Scorte di Petrolio.Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, ilè positivo, in sintonia con ilche tratta a 12.522,25 punti.11-05-2022 13:03