Wall Street senza direzione, valuta trimestrali colossi retail

(Teleborsa)

(Teleborsa) -, con gli investitori che digeriscono alcuni dati macroeconomici e le, i cui conti forniscono indicazioni sul. Le scelte e i livelli di spesa sono infatti inevitabilmente impattati dall'alto livello di inflazione, che la FED sta ancora tentando di riportare sotto controllo., rivenditore al dettaglio statunitense di prodotti per la manutenzione della casa, ha confermato la guidance per l'intero 2022 dopo un trimestre sopra le attese., la più grande catena al mondo nel canale della grande distribuzione organizzata, ha ridotto leggermente il calo previsto per l'utile per azione annuale, dopo un trimestre che ha battuto le previsioni degli analisti.Sul fronte macroeconomico, hanno sorpreso in positivo sia lache manifatturiera negli Stati Uniti nel mese di luglio 2022. Segnali negativi sono invece giunti dalUSA a luglio 2022, con i nuovi cantieri avviati che hanno registrato un calo del 9,6%., azienda statunitense attiva nello sviluppo di infrastrutture spaziali di prossima generazione, ha annunciato che il prossimo anno lancerà nello spazio la prima serra commerciale. Dalle comunicazioni alla SEC, è emerso che l'investitore attivista Politan Capital Management ha acquisito una partecipazione dell'8,4% nel produttore di dispositivi medici, con ilche si attesta a 33.951 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 4.292 punti. Leggermente negativo il(-0,5%); senza direzione l'(-0,13%).Nell'S&P 500, buona la performance dei(+0,94%) e(+0,67%). Nel listino, i settori(-0,65%) e(-0,59%) sono tra i più venduti.Tra i(+4,87%),(+1,51%),(+1,04%) e(+0,96%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,57%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,50%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,47%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,02%.(+1,49%),(+1,25%),(+1,23%) e(+1,04%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,97%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,43%.In perdita, che scende del 2,28%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,18 punti percentuali.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Permessi edilizi (atteso 1,65 Mln unità; preced. 1,7 Mln unità)14:30: Apertura cantieri (atteso 1,54 Mln unità; preced. 1,6 Mln unità)15:15: Produzione industriale, annuale (preced. 4,2%)15:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,2%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,1%; preced. 1%).16-08-2022 15:40