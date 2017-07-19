Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › commenti
Wall Street poco mossa in attesa di conti Nvidia e dati sul mercato del lavoro
(Teleborsa) - Seduta poco mossa a Wall Street, nella prima seduta di una settimana densa di appuntamenti tra cui i risultati trimestrali del gigante dell'AI Nvidia e la ripresa della pubblicazione dei dati governativi.
Nvidia rilascerà i conti mercoledì dopo la chiusura e saranno valutati con attenzione per cercare una risposta ai timori degli investitori per le stratosferiche valutazioni delle società connesse all'intelligenza artificiale. Nel corso della settimana saranno monitorati anche i risultati di Walmart e Target per avere indizi sullo stato di salute dei consumatori statunitensi e dell'economia in generale.
Dopo 43 giorni di senza dati a causa del più lungo shutdown governativo nella storia degli Stati Uniti, gli investitori si preparano alla pubblicazione di importanti indicazioni. In particolare, giovedì verrà pubblicato il report sull'occupazione di settembre.
Intanto, oggi è emerso che l'indice Empire State della Fed di New York è balzato di 8,0 punti, a 18,7 punti a novembre dai 10,7 di ottobre, superando i 6,1 attesi dagli analisti. Il rapporto del Dipartimento del Commercio sulle spese per i progetti di costruzione di agosto è aumentato inaspettatamente dello 0,2% (vs attese per -0,2%), ripetendo l'aumento di luglio rivisto al rialzo.
Il vicepresidente della Federal Reserve, Philip Jefferson, ha detto che la banca centrale statunitense deve "procedere lentamente" con ulteriori tagli dei tassi d'interesse, mentre la politica monetaria si sta portando verso un livello che probabilmente non eserciterà più pressioni al ribasso sull'inflazione.
Wall Street riporta una variazione pari a -0,16% sul Dow Jones; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'S&P-500 (New York), che si posiziona a 6.726 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Pressoché invariato il Nasdaq 100 (-0,07%); con analoga direzione, sui livelli della vigilia l'S&P 100 (-0,08%).
Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori telecomunicazioni (+1,82%), utilities (+1,04%) e sanitario (+0,89%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori informatica (-0,83%), finanziario (-0,62%) e energia (-0,44%).
Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Amgen (+2,04%), Johnson & Johnson (+1,95%), Cisco Systems (+1,68%) e Merck (+1,65%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Salesforce, che continua la seduta con -1,37%. Sostanzialmente debole Nike, che registra una flessione dell'1,36%. Si muove sotto la parità Nvidia, evidenziando un decremento dell'1,34%. Contrazione moderata per IBM, che soffre un calo dell'1,33%.
Tra i best performers del Nasdaq 100, Alphabet (+4,44%), Alphabet (+4,43%), Tesla Motors (+3,82%) e Globalfoundries (+2,33%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su CDW, che continua la seduta con -2,39%. Vendite su Atlassian, che registra un ribasso del 2,29%. Seduta negativa per Lululemon Athletica, che mostra una perdita del 2,24%. Sotto pressione Qualcomm, che accusa un calo del 2,19%.
(Teleborsa) 17-11-2025 18:43
