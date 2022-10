Wall Street negativa in attesa di inflazione e trimestrali

JPMorgan

(Teleborsa) -, con gli investitori che sono comunque in attesa di indicazioni sull'andamento dell'economia sia sul fronte macroeconomico che dei risultati aziendali. Intanto, il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha tagliato le stime di crescita globale, sottolineando che "". L'FMI prevede che la crescita globale rallenterà dal 6,0% nel 2021 al 3,2% nel 2022 e al 2,7% nel 2023, ovvero il profilo di crescita più debole dal 2001 ad eccezione della crisi finanziaria globale e della fase acuta della pandemia di COVID-19. Ciò riflette: una contrazione del PIL statunitense nella prima metà del 2022, una contrazione della zona euro nella seconda metà del 2022 e prolungati focolai di COVID-19 e lockdown in Cina con una crescente crisi del settore immobiliare.L'FMI prevede che l'aumenterà dal 4,7% nel 2021 all'8,8% nel 2022, ma scenderà al 6,5% nel 2023 e al 4,1% entro il 2024, e suggerisce che "laper ripristinare la stabilità dei prezzi e la politica fiscale dovrebbe mirare ad alleviare le pressioni sul costo della vita, pur mantenendo un atteggiamento sufficientemente rigido in linea con la politica monetaria".L'odierna è. Domani verranno resi noti prezzi alla produzione e le richieste di mutui agli istituti di credito. Giovedì toccherà all'inflazione, alle richieste di sussidio di disoccupazione, agli stoccaggi di gas e alle scorte di greggio.Il dato maggiormente osservato sarà quello dei, in quanto un dato ancora elevato potrebbe rafforzare le previsioni per un rialzo di 75 punti base nella. I funzionari della Banca centrale statunitensi, negli interventi e interviste delle ultime settimane, non hanno mostrato alcuna inclinazione a mettere in pausa il loro ciclo di aumento dei tassi nel prossimo futuro.Questa settimana inizia anche la. Venerdì,, quattro delle più grandi banche del mondo, comunicheranno i guadagni trimestrali.Ilsi attesta sui valori della vigilia a 29.145 punti, mentre, al contrario, l'perde lo 0,77%, continuando la seduta a 3.585 punti. In ribasso il(-0,91%); con analoga direzione, in rosso l'(-0,81%).In discesa a Wall Street tutti idell'S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,56%),(-1,13%) e(-1,03%).Tra i(+5,10%),(+1,38%) e(+0,57%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,39%.Calo deciso per, che segna un -1,57%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,40%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,36%.(+5,10%),(+1,87%),(+1,75%) e(+1,38%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,41%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,88%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,76%.In perdita, che scende del 3,73%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,1%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 8,3%; preced. 8,7%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,1%; preced. 8,3%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 225K unità; preced. 219K unità).11-10-2022 15:45