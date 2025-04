Wall Street in rialzo. Tesla vola alto

Boeing

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street sostenuta dalle ultime dichiarazioni del presidente statunitense, che ha annunciato di non avere alcun piano per. Timori che hanno condizionato il corso degli indici statunitensi nelle ultime giornate.Schiarite anche sul fronte deidopo che il Tycoon ha detto che le tariffe sulle merci cinesi, al momento superiori al 125%, saranno più bassi, lasciando presagire un possibile accordo con la Cina.C'è attesa ora per ildella Federal Reserve, che sarà la base per orientare il mercato sulle prossime mosse di politica monetaria, mentre il focus si concentra suiha annunciato una perdita trimestrale netta di 31 milioni, in decisa riduzione rispetto al rosso di 355 milioni di un anno fa; bene i ricavi cresciuti del 18% a 19,5 miliardi, poco più del consensus.Ancheha pubblicato i conti trimestrali ed il, ha dichiarato che ridurrà il suo lavoro per il Presidente Donald Trump a uno o due giorni a settimana a partire dal mese prossimo, dopo la reazione negativa dell'opinione pubblica e la preoccupazione degli investitori negli scorsi mesi.Tra gli indici statunitensi, scambia in deciso rialzo il(+2,41%), che raggiunge i 40.132 punti; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa l', che arriva a 5.440 punti. Su di giri il(+3,45%); con analoga direzione, effervescente l'(+3,02%).23-04-2025 15:42