Wall Street debole dopo rally vigilia

(Teleborsa) - Partenza poco mossa per la borsa di Wall Street, nell'ultima seduta della settimana, dopo i forti guadagni di ieri, che hanno portato l'S&P 500 a registrare la sua migliore seduta dal novembre 2022.Il sentiment degli investitori è stato confortato dal dato sul, rilasciato la vigilia che ha mostrato minori richieste di sussidio di disoccupazione negli Stati Uniti alleviando i timori di una brusca frenata dell'economia americana. Gli operatori guardano ora con attenzione alle statistiche in arrivo la prossima settimana, su, produzione e vendite al dettaglio.Sul fronte della politica monetaria, il presidente della Fed Bank of Kansas City, Jeffrey Schmid ha dichiarato di non essere pronto a sostenere un taglio dei tassi di interesse con un'inflazione ancora superiore al target della banca centrale.Tra gli indici statunitensi, si muove sotto la parità il, che scende a 39.365 punti, con uno scarto percentuale dello 0,21%, mentre, al contrario, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 5.317 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,12%); come pure, sulla parità l'(-0,05%).09-08-2024 15:44