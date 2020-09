Wall Street chiude pesante con paura diffusione Covid

Dow Jones

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Giornata no per Wall Street, che ha scontato le forti preoccupazioni per un aumento dei contagi di coronavirus in tutto il mondo. A controbilanciare le perdite il buon andamento dei titoli tecnologici. Ilaccusa un ribasso dell'1,84%: l'prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata giovedì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, vendite diffuse sull', che chiude la giornata a 3.281 punti. In moderato rialzo il(+0,4%); in ribasso l'(-0,73%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto. Nel listino, i settori(-3,41%),(-3,38%) e(-3,27%) sono stati tra i più venduti.Tra i(+3,03%),(+1,33%) e(+1,07%).Le più forti vendite su, che ha terminato le contrattazioni a -5,14%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,90%.Affonda, con un ribasso del 4,88%.Crolla, con una flessione del 4,64%.Tra i(+3,70%),(+3,15%),(+3,03%) e(+2,69%).La peggiore performance per, che ha chiuso a -8,59%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 7,43%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 6,95%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 6,87%.22-09-2020 12:10