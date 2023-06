Tonica Wall Street, Apple raggiunge 3 trilioni di market cap

Nike

Constellation Brands

KKR

CIRCOR

Apollo Global Management

Carnival

Apple

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) -, dopo che una misura dell'inflazione - attentamente osservata dalla banca centrale statunitense - si è raffreddata a maggio, offrendo nuove prove dell'allentamento delle pressioni sui prezzi a causa degli aggressivi aumenti dei tassi di interesse attuati dalla Federal Reserve. Ilè infatti aumentato solo dello 0,1% su base mensile e del 3,8% su anno, segnando l'Sul, i consumi personali sono aumentati meno delle attese a maggio, mentre i redditi personali hanno registrato un incremento maggiore delle attese. Occhi anche alla fiducia dei consumatori rilevata dall'Univ. of Michigan a giugno (finale).Tra lediffuse prima dell'apertura del mercato,ha segnalato un utile in calo e un outlook deludente, mentreha comunicato risultati oltre le attese.Dal mondo del, è emerso cheha migliorato l'offerta per acquisire(dopo che era arrivata un'altra offerta da parte di Arcline Investment Management), e cheha annunciato l'intenzione di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla spagnola Applus Services.Per quanto riguarda le, ieri il presidenteha sottolineato l'importanza di una efficace regolamentazione bancaria, che garantisca capitalizzazione adeguata a sopportare shock inattesi, come quello che ha colpito il sistema bancario a marzo.(Atlanta Fed) ha ribadito la sua opinione secondo cui non dovrebbe essere necessario alzare i tassi oltre il livello attuale, in quanto i tassi reali aumenteranno, attuando una "restrizione passiva" e trasmettendo gli effetti ritardati della politica monetaria.Tra i titoli interessanti daibeneficia dell'upgrade di Jefferies a "buy" da "hold", edell'avvio della copertura da parte di Citi con una raccomandazione "buy" e un target price di 240 dollari per azione.Proprioha. La società di Cupertino era stata la prima azienda a raggiungere questa capitalizzazione di mercato durante una seduta del gennaio 2022, ma non era riuscita a chiudere la giornata a quel livello.Guardando ai, si registra un guadagno frazionale suldello 0,61%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l', che continua la giornata a 4.433 punti. In rialzo il(+1,11%); come pure, sale l'(+0,9%).30-06-2023 15:43