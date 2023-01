Tokyo in ribasso, attesa per mosse BoJ

Tokyo

(Teleborsa) - Prevale la cautela a, in avvio di settimana, con gli investitori in attesa di conoscere le prossime mosse di politica monetaria della Bank of Japan (BoJ) il cui board si riunirà questa settimana. Con l'inflazione in Giappone salita ai massimi da 40 anni le aspettative degli addetti ai lavori sono di un inasprimento della politica da parte della banca centrale. L'indice giapponeseha chiuso la seduta con un calo dell'1,22%.Si muovono In ordine sparso le altre piazze asiatiche: vento in poppa perche arriva all'1,79%.Leggermente negativo(-0,44%); positivo(+0,55%).Senza direzione(+0,03%); tonica(+0,86%).Composto rialzo per l', che si muove con un guadagno dello 0,30%. Modesto recupero sui valori precedenti per l', che passa di mano in progresso dello 0,21%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento dell'tratta 0,51%, mentre il rendimento delè pari 2,95%.Tra i datisui mercati asiatici:00:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,8%)03:00: Produzione industriale, annuale (atteso 0,5%; preced. 2,2%)03:00: Tasso disoccupazione (atteso 6%; preced. 5,7%)03:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso -7,8%; preced. -5,9%)03:00: PIL, trimestrale (atteso -0,8%; preced. 3,9%)05:30: Indice servizi, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)00:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso -0,9%; preced. 5,4%).16-01-2023 07:55