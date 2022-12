Seduta positiva in Europa. Piazza Affari sale grazie a energetici

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che ieri erano state colpite dall'incertezza causata dal cambio di passo della politica ultra-accomodante della Bank of Japan. La seduta non è comunque caratterizzata da grandi spunti, vistoSul fronte macroeconomico, l'Istat ha comunicato che a ottobre 2022 l'indice destagionalizzato dellaè diminuito dello 0,9% rispetto a settembre 2022. È migliorato ancora, per il terzo mese consecutivo, laSpicca ladi Avio , dopo il fallimento del secondo lancio di Vega C. Non sono ancora note ledell'accaduto o irelativi alla perdita della missione. Vega - il lanciatore precedente rispetto all'attuale versione C inaugurata lo scorso luglio - ha avuto un track record perfetto fino al quindicesimo lancio, mentre il suo tasso di fallimento complessivo è al 10% (2 lanci su 20, ovvero le missioni 15 e 17).Tra gli ENI ha comunicato una nuova scoperta a gas nell'offshore di Cipro, mentre Farmacosmo ha acquisito il 67% del capitale sociale di Innovation Pharma.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,1%. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,23%. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 76,79 dollari per barile.Migliora lo spread (differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +211 punti base, con ilche si posiziona al 4,39%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,68%, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,45%, e ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,92%.Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con il FTSE MIB che avanza a 23.895 punti; sulla stessa linea, performance positiva per il FTSE Italia All-Share , che continua la giornata in aumento dello 0,71% rispetto alla chiusura precedente.Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap (+0,48%); come pure, in frazionale progresso il FTSE Italia Star (+0,57%).Tra lea grande capitalizzazione, Saipem avanza del 3,29%.Si muove in territorio positivo DiaSorin , mostrando un incremento del 2,53%.Denaro su ENI , che registra un rialzo del 2,03%.Bilancio decisamente positivo per Campari , che vanta un progresso dell'1,99%.di Milano, Sesa (+3,44%), Wiit (+2,62%), Brunello Cucinelli (+1,74%) e(+1,53%).I più forti ribassi, invece, si verificano su OVS , che continua la seduta con -1,83%.Contrazione moderata per Luve , che soffre un calo dell'1,36%.Sottotono Juventus che mostra una limatura dell'1,04%.Deludente Italmobiliare , che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra ledi maggior peso:14:30: Partite correnti, trimestrale (atteso -222 Mld $; preced. -251,1 Mld $)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 101 punti; preced. 100,2 punti)16:00: Vendita case esistenti (atteso 4,2 Mln unità; preced. 4,43 Mln unità)16:00: Vendita case esistenti, mensile (atteso -5,4%; preced. -5,9%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -167K barili; preced. 10,23 Mln barili).21-12-2022 10:55