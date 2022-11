Positive Milano e Francoforte dopo produzione tedesca oltre le attese

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. A sostenere il sentiment degli investitori è anche unain crescita più delle attese a settembre (ha segnato un +0,6% su base mensile, dopo una contrazione rivista al ribasso dell'1,2% ad agosto). Sul fronte europeo, oggi e domani sono in programma le riunioni di Eurogruppo e Ecofin, mentre mercoledì la Commissione svelerà le linee guida per la riforma del Patto di stabilità e crescita e modernizzare la sua politica fiscale.Sulla Borsa di Milano spicca ladi TIM (sulle ipotesi di accelerazione sul piano Minerva di Fratelli d'Italia che prevede un'offerta di CDP per poi scorporare la rete) e quelladi UniCredit (che secondo l'FT è in contrasto con la BCE per quanto riguarda i piani di restituire contanti agli azionisti e per la sua mancata uscita dalla Russia).Fuori dal principale indice, Juventus (dopo la vittoria nel derby d'Italia per 2 a 0 contro l'Inter) e Banca MPS (che venerdì era stata colpita dalle vendite post conclusione dell'aumento di capitale).Sul mercato Euronext Growth Milan, sale Nice Footwear , chevolontaria totalitaria annunciata da Palladio Holding e dalla controllate con obiettivo il delisting. Soffre Fenix Entertainment , che sta valutando l'opportunità di effettuare nei prossimi mesisia sotto forma di debito che di simil equity per rafforzare la struttura finanziaria e patrimoniale.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 0,9955. Giornata negativa per l', che continua la seduta a 1.644,3 dollari l'oncia, in calo dell'1,08%. Il(Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,81% e continua a trattare a 91,86 dollari per barile.Migliora lo spread (differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +210 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 4,40%.ben impostata, che mostra un incremento dello 0,71%, discesa modesta per, che cede un piccolo -0,07%, eè stabile, riportando un moderato -0,02%.continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,45%; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share , che si porta a 25.324 punti. Sale il FTSE Italia Mid Cap (+1,02%); come pure, positivo il FTSE Italia Star (+0,85%).di Milano, troviamo Telecom Italia (+6,96%), Amplifon (+3,18%), Banca Generali (+2,38%) e(+2,22%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Unicredit , che continua la seduta con -2,56%.Pensosa Recordati , con un calo frazionale dello 0,91%.Tentenna Italgas , con un modesto ribasso dello 0,85%.Giornata fiacca per STMicroelectronics , che segna un calo dello 0,83%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,45%),(+4,87%), Juventus (+3,78%) e Piaggio (+3,45%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Brembo , che ottiene -0,91%.Piccola perdita per Brunello Cucinelli , che scambia con un -0,52%.Tra lepiù importanti:08:00: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. -1,2%)01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 1,7%; preced. -1,7%)08:45: Partite correnti (preced. -5,1 Mld Euro)08:45: Occupazione, trimestrale (preced. 0,5%)10:00: Vendite dettaglio, mensile (preced. -0,4%).07-11-2022 11:02