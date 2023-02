Poco mossa la Borsa americana in attesa dei verbali della Fed

Morgan Stanley

(Teleborsa) -. Il documento è "datato", visto che precede le sorprese di gennaio per quanto riguarda i dati macroeconomici (soprattutto mercato del lavoro, inflazione e vendite al dettaglio), ma "dovrebbe dareriguardo ai timori di persistenza dell'inflazione e ai rischi fra eccedere nella restrizione o fermare i rialzi troppo presto", spiegano gli analisti di Intesa Sanpaolo Sempre sul fronte della politica monetaria,, presidente della Fed di St. Louis, ha detto oggi che la banca centrale deve riportare sotto controllo l'inflazione nel 2023 se non vuole. Il banchiere pensa comunque che la Fed abbia "una buona possibilità di battere l'inflazione nel 2023" senza creare una recessione.Al di là di quelle che uscirà dai verbali della Fed, gli analisti continuano a interrogarsi sulla. "Le vendite al dettaglio significativamente migliori del previsto e un mercato del lavoro resiliente hanno incoraggiato gli investitori azionari a prezzare uno scenario di "no landing", in cui la crescita rimane robusta e le stime degli utili riviste al ribasso sono realizzabili", ha scrittoin una nota, ma i rischi di un hard landing stanno crescendo man mano che i parametri dell'inflazione iniziano a salire leggermente.Per quanto riguarda leha comunicato unada 2,6 miliardi nel 2022 a causa del crypto winter che ha portato a un grande calo del volume degli scambi.ha aumentato la guidance per l'anno fiscale dopo una trimestrale sopra le attese. Ieri erano arrivati outlook societari deludenti daLa maggior parte delle comunicazioni sugli utili della giornata è prevista però, conedche annunceranno i risultati stasera.Tra gli altri annunci societari,ha reimpostato la sua politica sui dividendi,a 0,125 dollari per azione (o 0,50 dollari all'anno). La decisione riflette "l'approccio deliberato del consiglio di amministrazione all'allocazione del capitale ed è progettata per posizionare al meglio la società per creare valore a lungo termine"., che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 33.186 punti, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 4.008 punti. Guadagni frazionali per il(+0,52%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo l'(+0,25%).Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: PIL, trimestrale (atteso 2,9%; preced. 3,2%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 200K unità; preced. 194K unità)17:00: Scorte petrolio, settimanale (atteso 1,17 Mln barili; preced. 16,28 Mln barili)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,9%; preced. 0,2%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 1,3%; preced. -0,2%).22-02-2023 15:47