Pioggia di vendite a Wall Street dopo dazi USA del 25% a Giappone e Corea

(Teleborsa) -dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato un. In un post su Truth Social, Trump ha pubblicato le lettere che ha inviato a Corea e Giappone per notificare ai due paesi l'imposizione di tali dazi. Questi dazi entrerannoda parte di entrambe le nazioni. Si tratta di una mossa significativa, forse per spingere i due paesi a negoziare prima dell'1 agosto, in quanto Giappone e Corea sono stati rispettivamente la quinta e la settima fonte di importazioni statunitensi lo scorso anno, rappresentando quasi il 9% del totale.Tra le megacap,affonda dopo che il suo fondatore e CEO, segnando una nuova escalation nel suo scontro con il presidente Trump. "Tesla ha bisogno di Musk come CEO e come sua più grande risorsa, e non deve imboccare ancora una volta la strada della politica e allo stesso tempo mettersi contro Trump", ha scritto ieri Dan Ives, analista di Wedbush e il più seguito tra quelli che coprono il titolo.Per quanto riguarda la politica monetaria, questa settimana è atteso il, la cui pubblicazione è prevista per mercoledì e che dovrebbe offrire ulteriori indizi sulle prospettive dei tassi di interesse.Guardando ai principali indici, la Borsa di New York accusa una flessione dell'1,07% sul; sulla stessa linea, perde terreno l', che retrocede a 6.226 punti, ritracciando dello 0,85%. Variazioni negative per il(-0,76%); sulla stessa tendenza, in ribasso l'(-0,87%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i, senza esclusione alcuna. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,55%),(-1,24%) e(-1,11%).In questaper la Borsa di New York, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,57%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,16%.scende del 2,03%. Calo deciso per, che segna un -1,88%.Tra idel Nasdaq 100,(+1,91%),(+1,51%),(+1,45%) e(+1,22%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,19%. Pesante, che segna una discesa di ben -3,86 punti percentuali. Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,60%. Soffre, che evidenzia una perdita del 3,29%.07-07-2025 18:46