Pioggia di acquisti a Wall Street su ottimismo per colloqui debito

(Teleborsa) -sullea Washington per sbloccare la situazione di stallo sull'innalzamento del. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, continuerà i colloqui con i leader del Congresso sul tetto del debito nel corso della settimana.News positive per le, dopo cheha segnalato una crescita dei depositi, che hanno superato i 2 miliardi di dollari, mentre Bank of America ha ripreso la copertura della banca con un rating "Buy".Dalla(Atlanta Fed) ha detto che la politica appropriata a suo avviso è di "aspettare e vedere quanto l'economia rallenta per via delle azioni di policy intraprese".(Chicago Fed) invece ha affermato di non avere ancora deciso se dare il via libera a una pausa per i tassi, dato che la Fed sta monitorando un insieme molto ampio di dati e mancano ancora diverse settimane alla prossima riunione.Sul fronte delleha superato le aspettative di profitto del primo trimestre, ma ha previsto un profitto del trimestre in corso inferiore alle aspettative. I dati sono arrivati un giorno dopo i risultati deboli die una lettura sulle vendite al dettaglio di aprile negli Stati Uniti che ha deluso le aspettative, evidenziando l'impatto di prezzi e tassi di interesse più elevati sui consumatori.continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 33.411 punti; sulla stessa linea, performance positiva per l', che continua la giornata in aumento dell'1,11% rispetto alla chiusura della seduta precedente. In rialzo il(+1,03%); sulla stessa linea, sale l'(+1,05%).Nell'S&P 500, buona la performance dei(+2,16%),(+2,12%) e(+1,89%).del Dow Jones,(+4,06%),(+3,17%),(+3,06%) e(+2,90%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,66%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,68%.Sotto pressione, che accusa un calo dello 0,58%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.(+4,64%),(+3,93%),(+3,91%) e(+3,67%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,70%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,70%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,04%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,01%.17-05-2023 19:14