Pioggia di acquisti a Wall Street

(Teleborsa) - Wall Street continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 33.703 punti; sulla stessa linea, in forte aumento l', che con il suo +1,53% avanza a quota 4.118 punti. Su di giri il(+2,47%); sulla stessa linea, effervescente l'(+1,84%).A dare linfa al mercato americano, contribuiscono le trimestrali sopra attese, come quella di Meta Platform, mentre la lettura preliminare del PIL ha mostrato un brusco rallentamento dell'economia americana, nel primo trimestre. Il dato arriva a pochi giorni dalla riunione della Federal Reserve in materia di tassi di interesse. Il mercato stima che la lettura preliminare del PIL influenzerà le decisioni di politica monetaria della banca centrale americana.Si mantiene forte, intanto, il mercato del lavoro: il numero dei lavoratori che per la prima volta ha richiesto i sussidi di disoccupazione, nella settimana terminata il 22 aprile, è diminuito più delle attese degli analisti.Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+5,78%),(+2,62%) e(+1,58%).Al top tra i(+4,48%),(+3,14%),(+2,80%) e(+2,71%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,91%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,06%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,77%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,59%.Tra idel Nasdaq 100,(+14,76%),(+13,43%),(+8,53%) e(+6,91%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -9,54%.Crolla, con una flessione del 5,34%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,44%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,04%.27-04-2023 19:54