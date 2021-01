Opening Bell stonata per Wall Street. Crolla Twitter

Twitter

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Partenza negativa per la borsa di Wall STreet, come peraltro attesa, anticipata dall'andamento debole evidenziato dai future sugli indici statunitensi, dopo la serie di record messi a segno nell'ultimo periodo.In questa fase di correzione si guarda agli sviluppi delle vicende d'oltreoceano, ai nuovi stimoli fiscali ed alla possibilità di Impeachment di Trump. Occhi puntati anche sulla Fed, sebbene non si attendano misure imminenti dalla banca centrale statunitense.Sul fronte macroeconomico, l'agenda non prevede la diffusione di dati rilevanti. Resta sempre sullo sfondo la pandemia di Covid-19, con i numeri dei contagi e dei decessi sempre più pesanti in tutto il mondo. Sul versante societario, crolladopo il blocco dell'account del presidente USA, Donald Trump.Sulle prime rilevazioni, ilscambia con un calo dello 0,60%; sulla stessa linea, l'perde lo 0,86%, continuando la seduta a 3.792 punti. In discesa il(-1,4%); come pure, negativo l'(-0,93%).In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,56%),(-1,51%) e(-1,30%).Al top tra i(+2,96%),(+1,32%),(+1,00%) e(+0,79%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,62%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,47%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,71%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,48%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,25%),(+1,96%),(+1,74%) e(+1,32%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,66%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,26%.Affonda, con un ribasso del 3,75%.Crolla, con una flessione del 2,47%.11-01-2021 03:43