Mercati europei deboli nonostante rassicurazioni Fed

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia. Cauta anche la borsa di Wall Street, dove l'segna un -0,04% dopo cheha allontanato lo spettro di un imminente tapering sottolineando che l'economia migliora, ma ha affermato che la strada è ancora lunga.Sul mercato valutario, l'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,40%. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,76%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,68%.Invariato lo spread , che si posiziona a +106 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,71%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, pensosa, con un calo frazionale dello 0,47%, e trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia. Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con il FTSE MIB che si attesta sui valori della vigilia a 25.194 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share Piazza Affari ), che si posiziona a 27.673 punti, in prossimità dei livelli precedenti.di Milano, troviamo STMicroelectronics (+2,48%), Amplifon (+2,17%), Saipem (+2,16%) e Tenaris (+1,75%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Leonardo , che prosegue le contrattazioni a -1,73%.Sotto pressione Banco BPM , che accusa un calo dell'1,54%.Scivola Fineco , con un netto svantaggio dell'1,29%.Tentenna A2A , con un modesto ribasso dello 0,95%.del FTSE MidCap, Banca Ifis (+2,03%), Saras (+1,73%), doValue (+1,71%) e UnipolSai (+1,62%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Autogrill , che ottiene -2,19%.In rosso la Doria , che evidenzia un deciso ribasso dell'1,94%.Spicca la prestazione negativa di Datalogic , che scende dell'1,48%. Alerion Clean Power scende dell'1,33%.14-07-2021 05:49