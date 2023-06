Mercati asiatici misti, salgono i listini cinesi dopo commenti premier

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa)

(Teleborsa) -, con idopo che ilha detto che la crescita economica della Cina nel secondo trimestre sarà superiore al primo e dovrebbe raggiungere l'obiettivo di crescita economica annuale di circa il 5%. "per espandere il potenziale della domanda interna, attivare la vitalità del mercato, promuovere uno sviluppo coordinato e promuovere un'apertura di alto livello verso il mondo esterno", ha detto a un evento del World Economic Forum.Le assicurazioni di Li arrivano il giorno dopo chehaeconomica della Cina al 5,2% nel 2023, in calo rispetto a una precedente stima del 5,5%.Intanto, la(PBOC) ha fissato per il secondo giorno consecutivo un fixing giornaliero più forte delle aspettative del mercato sullo, rafforzando la speculazione che le autorità stanno diventando meno tolleranti nei confronti della debolezza della valuta.Prevale la cautela a, con ilche chiude la seduta con un calo dello 0,43%, portando avanti la scia ribassista di quattro cali consecutivi, avviata giovedì scorso, mentre, al contrario,guadagna lo 0,75% rispetto alla seduta precedente.sale dell'1,32%.Su di giri(+1,74%); consolida i livelli della vigilia(-0,12%). In moderato rialzo(+0,22%); sulla stessa linea, leggermente positivo(+0,45%).Modesto recupero sui valori precedenti per l', che passa di mano in progresso dello 0,22%. Frazionale ribasso per l', che scambia con una perdita dello 0,30%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,13%.Il rendimento dell'è pari 0,37%, mentre il rendimento delscambia 2,71%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:01:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 5,4%; preced. 5%)01:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,6%; preced. 2,6%)01:50: Produzione industriale, mensile (atteso -1%; preced. 0,7%)01:50: Indice Tankan, trimestrale (preced. 1 punti)02:30: PMI manifatturiero (preced. 50,6 punti).27-06-2023 08:11