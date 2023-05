Mercati asiatici contrastati su dati deludenti del commercio cinese

Tokyo

(Teleborsa) -, con gli investitori in attesa dei dati chiave sull'inflazione negli Stati Uniti previsti mercoledì e dopo alcuni, i quali suggeriscono che la domanda nella più grande economia asiatica è rimasta debole.Le esportazioni cinesi sono aumentate più del previsto ad aprile 2023, mentre le importazioni sono scese oltre delle attese, secondo i dati pubblicati stamattina da Pechino. Ciò rafforza i segnali di una, nonostante l'abolizione delle restrizioni dovute al COVID.Il governatore della, Kazuo Ueda, ha dichiarato che la banca centrale terminerà la sua politica di controllo della curva dei rendimenti e inizierà a ridurre il suo bilancio una volta che le prospettive di un'inflazione che raggiungerà in modo sostenibile il suo obiettivo del 2% aumenteranno.Lieve aumento per la Borsa di, con ilche sale dello 0,97%, mentre, al contrario, cedono alle vendite, che retrocede dello 0,31%, e, che mostra un -0,80%.In ribasso(-0,87%); consolida i livelli della vigilia(-0,17%). Guadagni frazionali per(+0,34%); sulla parità(-0,19%).Lieve ribasso per l', che presenta una flessione dello 0,26%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,02%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,11%.Il rendimento per l'è pari 0,43%, mentre il rendimento deltratta 2,74%.09-05-2023 08:17