Listini europei cauti. Attesa per inflazione USA e trimestrali

(Teleborsa) -, in linea con i principali listini di Eurolandia. Sui mercati continua a pesare la prospettiva di nuovi aumenti dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve, rilanciata la vigilia da alcuni funzionari Fed.C'è attesa per ilche sarà pubblicato domani, mercoledì 12 luglio e, che influenzerà le scelte della Fed nella riunione di politica monetaria di fine mese. Sempre domani la banca centrale statunitense pubblicherà il, il rapporto che contiene le sue previsioni sull'economia americana. Infine giovedì si aprirà la, che venerdì 14 vedrà protagoniste Jp Morgan, Wells Fargo e Citigroup.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,1%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,57%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,67%.Pesante l'aumento dello spread , che si attesta a +174 punti base, con un deciso aumento di 15 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 4,35%.resta vicino alla parità(+0,08%), piatta, che tiene la parità, e sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,52%. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,01% sul FTSE MIB ; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il FTSE Italia All-Share , che rimane a 29.927 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+2,27%), DiaSorin (+1,86%), ERG (+1,81%) e Moncler (+1,69%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Recordati , che continua la seduta con -1,04%.Sostanzialmente debole Saipem , che registra una flessione dello 0,99%.Si muove sotto la parità Fineco , evidenziando un decremento dello 0,90%.Contrazione moderata per BPER , che soffre un calo dello 0,86%.di Milano, Mondadori (+1,65%), Datalogic (+1,44%), Buzzi Unicem (+1,44%) e Alerion Clean Power (+1,43%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Caltagirone SpA , che ottiene -1,53%.Sottotono OVS che mostra una limatura dell'1,35%.Deludente Saras , che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca Cembre , che mostra un piccolo decremento dello 0,99%.11-07-2023 10:38