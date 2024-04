In calo la Borsa di New York, ridotte aspettative su taglio tassi

General Electric

(Teleborsa) -dopo che glidopo la pubblicazione di forti dati macroeconomici. In particolare, lunedì i dati hanno mostrato un'espansione del settore manifatturiero statunitense per la prima volta da settembre 2022.Questa lettura ha indotto i trader a rimandare le scommesse sull'allentamento della politica della Fed, con. Secondo il FedWatch Tool del CME, gli operatori vedono una probabilità del 58% per un taglio di almeno 25 punti base a giugno, in deciso ribasso rispetto al 73% di una settimana fa.Lo stesso presidente della Federal Reserve,, ha affermato venerdì scorso - dopo la pubblicazione dell'indice mensile delle spese per consumi personali - che l'economia è su basi solide e "ciò significa che non dobbiamo avere fretta di tagliare" i tassi. Powell, che, potrebbe ripetere questo messaggio.Per quanto riguarda l'andamento dei prezzi, preoccupano l'intensificarsi dellenell'area mediorientale, che potrebbero mettere ulteriori pressioni suicon riflessi sulle aspettative di inflazione.Intanto, sempre per quanto riguarda gli, oggi parlano John Williams, Loretta Mester, Mary Daly e Michelle Bowman. Il presidente della Fed di St. Louis, Alberto Musalem, entra in carica nella giornata odierna, sostituendo James Bullard (l'annuncio era arrivato nei mesi scorsi).Tra leha completato la sua divisione in tre società indipendenti, con GE Aerospace che debutta oggi sul NYSE., società di abbigliamento statunitense che controlla i marchi Tommy Hilfiger e Calvin Klein, prevede un calo delle vendite maggiore delle attese nel 2024.Guardando ai, ilè in calo (-1,06%) e si attesta su 39.147 punti; sulla stessa linea, vendite diffuse sull', che continua la giornata a 5.190 punti. In rosso il(-1,48%); sulla stessa linea, in discesa l'(-1,11%).02-04-2024 15:42