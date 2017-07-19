Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Teleborsa

            Eurolistini in rialzo con focus su trimestrali, a Milano corre Fincantieri con nuovo piano

            News Image (Teleborsa) - Aumento per il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee, con l'attenzione sempre rivolta ai risultati societari, mentre i timori di una disruption dell'AI continuano a modellare la propensione al rischio (gli investitori sono pronti a ridurre l'esposizione ai titoli percepiti come "perdenti dell'AI" in modo molto veloce, facendo scattare le vendite prima di capire se realmente le novità annunciate da startup e big tech hanno un effetto concreto sui business delle società di vari settori).

            I settori che il mercato sta punendo sul tema della disruption dell'AI - servizi finanziari, data provider, software publisher - sono proprio quelli che, secondo il rapporto sull'occupazione statunitense uscito ieri (crescita dei NFP di 130.000 unità vs consensus a 70.000, tasso di disoccupazione al 4,3% vs 4,4%), stanno già distruggendo posti di lavoro: le attività finanziarie hanno perso 22.000 posti di lavoro a gennaio (di cui 11.000 nel settore assicurativo) e 49.000 dal picco di maggio, mentre tecnologia, produzione, commercio e servizi professionali sono stagnanti o in calo.

            Tra le trimestrali uscite questa mattina, Hermes ha registrato una crescita del fatturato del 9,8% nel quarto trimestre, superando le aspettative del mercato; Mercedes-Benz ha segnalato crollo degli utili 2025 con costi tariffari a circa 1 miliardo di euro nel 2025; Swisscom ha rilasciato una guidance su 2026 in linea con attese mercato; Siemens ha segnato una partenza lanciata nel 2026 con outlook al rialzo grazie al boom dell'AI.

            In Italia, Iveco ha chiuso il 2025 con utili e ricavi in calo, penalizzato dalla debolezza del mercato europeo sia per i veicoli commerciali leggeri sia per gli autocarri pesanti e da un ritardo nello stabilimento di Annonay in Francia; Fincantieri ha presentato il piano al 2023, prevedendo un'accelerazione del deleveraging e valutando l'avvio di una politica di dividendi, soggetta ad approvazione del CdA, a partire dal 2028, subordinata ai risultati dell'esercizio 2027.

            Sul fronte macroeconomico, il PIL britannico è cresciuto a malapena nell'ultimo trimestre del 2025, poiché l'attività è andata peggio di quanto inizialmente stimato durante la fase preparatoria del bilancio del ministro delle finanze Rachel Reeves. L'economia è cresciuta dello 0,1% nel periodo ottobre-dicembre, lo stesso ritmo lento del terzo trimestre, contro attese per un +0,2%.

            Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,188. Sessione debole per l'oro, che scambia con un calo dello 0,35%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 64,45 dollari per barile.

            Invariato lo spread, che si posiziona a +60 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,39%.

            Tra i listini europei si muove in territorio positivo Francoforte, mostrando un incremento dell'1,32%, ferma Londra, che segna un quasi nulla di fatto, e denaro su Parigi, che registra un rialzo dello 0,90%.

            Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,34%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi, avanzando a 49.491 punti. Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap (+0,68%); sulla stessa tendenza, positivo il FTSE Italia Star (+0,85%).

            Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, bilancio decisamente positivo per Fincantieri, che vanta un progresso del 3,49%. Buona performance per Brunello Cucinelli, che cresce del 3,29%. Sostenuta Stellantis, con un discreto guadagno del 2,22%. Buoni spunti su Unipol, che mostra un ampio vantaggio del 2,19%.

            Le peggiori performance, invece, si registrano su A2A, che ottiene -4,85%. Vendite su Enel, che registra un ribasso del 3,63%. Seduta negativa per Buzzi, che mostra una perdita del 2,49%. Sotto pressione Hera, che accusa un calo del 2,37%.

            Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Carel Industries (+8,67%), BFF Bank (+5,99%), Sanlorenzo (+4,06%) e Comer Industries (+3,58%).

            I più forti ribassi, invece, si verificano su IREN, che continua la seduta con -5,07%. Scivola ERG, con un netto svantaggio del 3,05%. In rosso Alerion Clean Power, che evidenzia un deciso ribasso del 2,27%. Spicca la prestazione negativa di SOL, che scende del 2,12%.

            (Teleborsa) 12-02-2026 13:40

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            A2a 2,482 -5,16 14.08.27 2,481 2,61 2,61
            Bff Bank 4,55 +5,67 14.08.30 4,24 4,596 4,24
            Sanlorenzo 33,40 +4,21 14.07.04 32,15 33,50 32,15
            Hera 4,206 -2,32 14.08.23 4,164 4,32 4,32
            Enel 9,405 -3,55 14.08.22 9,28 9,76 9,76
            Erg 22,12 -3,49 14.08.19 21,98 23,10 22,88
            Iren 2,70 -5,00 14.08.23 2,618 2,868 2,868
            Brunello Cucinelli 85,34 +3,29 14.08.35 83,32 85,66 83,44
            Sol 46,15 -2,12 14.06.22 45,95 46,90 46,90
            Stellantis 6,611 +2,74 14.08.29 6,369 6,642 6,45
            Unipol 19,405 +2,35 14.08.31 19,05 19,43 19,05
            Carel Industries 22,60 +8,92 13.41.07 20,80 23,20 20,90
            Comer Industries 48,90 +2,95 13.56.08 47,80 49,20 48,60
            Buzzi 49,06 -3,71 14.08.07 49,02 51,45 51,30
            Fincantieri 16,69 +4,05 14.08.39 16,32 17,00 16,36
            Alerion 19,10 -1,34 14.08.25 18,86 19,36 19,36
            Iveco Group 18,945 +0,13 14.07.58 18,92 18,995 18,92


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.