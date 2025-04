Crolla Wall Street dopo le parole di Powell

Dow Jones

(Teleborsa) - Sessione da dimenticare per la Borsa USA, con ilche lascia sul terreno l'1,73%; sulla stessa linea, l'ha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta a 5.276 punti. Depresso il(-3,04%); sulla stessa tendenza, in netto peggioramento l'(-2,67%).Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell ha avvertito che i dazi commerciali rischiano di creare più inflazione e meno crescita economica, complicando il quadro per la politica monetaria, dato che questi sviluppi potrebbero richiedere misure in direzioni opposte, per stabilizzare l'inflazione e garantire gli obiettivi di massima occupazione.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Nel listino, i settori(-3,94%),(-2,69%) e(-2,48%) sono stati tra i più venduti.del Dow Jones,(+1,13%),(+0,61%) e(+0,61%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,29%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,89%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,66%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,55%.(+2,42%),(+1,96%) e(+0,92%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -7,35%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 7,06%.In perdita, che scende del 6,87%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,27 punti percentuali.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Permessi edilizi (atteso 1,45 Mln unità; preced. 1,46 Mln unità)14:30: Apertura cantieri (atteso 1,42 Mln unità; preced. 1,5 Mln unità)14:30: PhillyFed (atteso 2,8 punti; preced. 12,5 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 225K unità; preced. 223K unità)16:00: Leading indicator, mensile (preced. -0,3%)15:45: PMI servizi (preced. 54,4 punti)15:45: PMI composito (preced. 53,5 punti).17-04-2025 00:10