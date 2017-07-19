Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › commenti
Borse europee deboli tra cali delle banche e rialzi della difesa
(Teleborsa) - Nulla di fatto per le principali Borse del Vecchio Continente, che continuano gli scambi sulla parità. In contro trend Piazza Affari, protagonista di una sessione in rosso, zavorrata dalle banche. Oggi spicca il comparto difesa, dopo che il presidente USA Donald Trump ha dichiarato che i paesi della NATO dovrebbero abbattere gli aerei russi violano il loro spazio aereo e ha affermato che l'Ucraina potrebbe alla fine recuperare i territori persi dall'inizio del conflitto, o anche di più.
Ieri sera Jerome Powell ha affermato che la Fed deve trovare un equilibrio tra le preoccupazioni inflazionistiche e l'indebolimento del mercato del lavoro nelle sue prossime decisioni sui tassi di interesse, senza fornire alcun segnale sulla tempistica o sull'entità di potenziali tagli. Ha usato specificamente l'espressione "non esiste un percorso di politica monetaria privo di rischi" perché abbassare i tassi aiuterebbe il mercato del lavoro ma rischierebbe di alimentare un'inflazione già elevata, mentre non fare nulla controllerebbe i prezzi ma rischierebbe di peggiorare le condizioni di lavoro.
La Fed riceverà nuovi dati questa settimana, tra cui il rapporto settimanale di giovedì sulle nuove richieste di sussidio di disoccupazione e l'indice dei prezzi della spesa per consumi personali (PCE) di venerdì.
Sul fronte macroeconomico europeo, il morale delle imprese tedesche è diminuito inaspettatamente a settembre, secondo quanto emerge dal sondaggio condotto dall'istituto IFO.
Seduta in frazionale ribasso per l'Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,46%. L'Oro è sostanzialmente stabile su 3.765 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,96%), raggiunge 64,02 dollari per barile.
Lieve peggioramento dello spread, che sale a +88 punti base, con un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,54%.
Tra i mercati del Vecchio Continente sostanzialmente invariato Francoforte, che riporta un moderato -0,11%, resta vicino alla parità Londra (-0,11%), e deludente Parigi, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,38% sul FTSE MIB, interrompendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, si muove al ribasso il FTSE Italia All-Share, che perde lo 0,34%, scambiando a 44.940 punti. Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (+0,13%); come pure, consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Star (-0,09%).
Unica Blue Chip di Milano a ottenere un buon risultato Leonardo, che segna un aumento del 3,04%. I più forti ribassi, invece, si verificano su Stellantis, che continua la seduta con -3,61%.
Seduta negativa per Banca MPS, che mostra una perdita del 2,06%. Sotto pressione Mediobanca, che accusa un calo dell'1,99%. Scivola Brunello Cucinelli, con un netto svantaggio dell'1,56%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Fincantieri (+4,60%), Avio (+2,80%), Cementir (+2,10%) e Caltagirone SpA (+1,90%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Piaggio, che continua la seduta con -3,53%. In rosso Banco di Desio e della Brianza, che evidenzia un deciso ribasso del 2,32%. Spicca la prestazione negativa di MFE B, che scende dell'1,86%. Pharmanutra scende dell'1,78%.
