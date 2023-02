Borse asiatiche positive su speranze di svolta dovish della Fed

Tokyo

(Teleborsa) -dopo che l'ultima riunione della Federal Reserve ha fatto aumentare le aspettative di un'eventuale "" da parte della banca centrale.Sempre sul fronte della politica monetaria, il vice governatore della(BoJ), Masazumi Wakatabe, ha affermato che la BoJ deve essere "" nell'apportare ulteriori modifiche alla sua politica di controllo della curva dei rendimenti, come un nuovo allargamento della fascia obiettivo dei rendimento dei titoli a 10 anni.Seduta in lieve rialzo per, con il, che avanza dello 0,27%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità, che continua la giornata allo 0,19%. Sulla parità. Senza direzione(+0,1%); in denaro(+0,78%). Poco sopra la parità(+0,23%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo(+0,24%).Le azioni del gruppo indianosono crollate dopo che il conglomerato guidato da Gautam Adani haper le turbolenze di mercato, portando le perdite cumulative di capitalizzazione di mercato a 100 miliardi di dollari dall'uscita del report di uno short-seller statunitense la scorsa settimana.Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,03%. Lieve ribasso per l', che presenta una flessione dello 0,24%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,19%.Il rendimento dell'è pari 0,5%, mentre il rendimento delscambia 2,92%.Tra i datisui mercati asiatici:02:45: PMI servizi Caixin (atteso 51,6 punti; preced. 48 punti).02-02-2023 08:14