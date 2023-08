Borsa di Milano in calo. Tiene l'Europa

S&P-500

Euro / Dollaro USA

Oro

Francoforte

Londra

Parigi

Ariston Holding

(Teleborsa)

(Teleborsa) -, mentre Eurolandia cresce con moderazione. Sostanzialmente tonico il mercato a stelle e strisce, con l'che registra una plusvalenza dello 0,55% dopo che il mercato del lavoro ha rallentato il passo nel mese di luglio.Giornata di debutti a Milano, con tre nuove matricole su Euronext Growth Milan: Arras Group (società tecnologica di sviluppo immobiliare di seconde case prevalentemente in Sardegna), Execus (società di formazione e consulenza specializzata nella trasformazione digitale delle vendite) e Porto Aviation Group (società di progettazione, sviluppo e produzione aeromobili).Sul mercato valutario, segno più per l', che mostra un aumento dello 0,85%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,47%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 82,49 dollari per barile.Invariato lo spread , che si posiziona a +167 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 4,21%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,37%, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,47%; tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,75%. Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,41% sul FTSE MIB , proseguendo la serie di quattro ribassi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, cede alle vendite il FTSE Italia All-Share , che retrocede a 30.607 punti.di Milano, troviamo Leonardo (+2,87%), Banca MPS (+2,80%), Tenaris (+2,22%) e Fineco (+0,66%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Interpump , che ottiene -4,73%.Sotto pressione DiaSorin , con un forte ribasso del 2,66%.Soffre STMicroelectronics , che evidenzia una perdita del 2,49%.Preda dei venditori Recordati , con un decremento del 2,40%.Tra i Banca Ifis (+4,55%), Industrie De Nora (+4,45%), Sanlorenzo (+3,57%) e Saras (+2,57%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Intercos , che ottiene -8,51%.Sessione nera per WIIT , che lascia sul tappeto una perdita del 5,16%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,03%.Vendite su Seco , che registra un ribasso del 2,99%.04-08-2023 17:57