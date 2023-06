Asia contrastata, mercati cinesi in ribasso con occhi a supporto governo

Morgan Stanley

(Teleborsa) -, con gli operatori che continuano a commentare il sostegno - giudicato deludente - delle autorità cinesi all'economia, e attendono una testimonianza del presidente della Federal Reserve Jerome Powell per avere nuove indicazioni sull'andamento dei tassi di interesse statunitensi.Ieri laha tagliato i suoi principali parametri di riferimento per i prestiti per, ma il taglio al tasso quinquennale è stato inferiore a quanto molti si aspettavano."L'per riportare gli investimenti ad essere una forza anticiclica piuttosto che prociclica", ha affermatoin una nota. "Se i responsabili politici non compiono sforzi concertati per rilanciare il dinamismo del settore privato, pensiamo che i tassi di crescita a lungo termine potrebbero diminuire anche più di quanto stiamo attualmente proiettando".Sul fronte della politica monetaria, Seiji, membro del board della(BoJ), ha affermato che è troppo presto per eliminare gradualmente la politica monetaria ultra-espansiva.Intanto, ci sono stati sviluppi negativi sul fronte delle tensioni geopolitiche. Dopo la visita del Segretario di Stato USA in Cina, che si era chiusa con toni concilianti, il presidente degli Stati Unitihae ha detto che Xi era molto imbarazzato quando un pallone cinese è stato fatto volare fuori rotta negli Stati Uniti all'inizio di quest'anno.Lieve aumento per la Borsa di, con ilche sale dello 0,56%, mentre, al contrario, giornata negativa per, in calo dell'1,37%. Giù anche, che perde lo 0,80%.Depresso il mercato di(-1,95%); sulla stessa linea, in discesa(-0,84%). Senza direzione(+0,05%); in lieve ribasso(-0,41%).Composto rialzo per l', che si muove con un guadagno dello 0,25%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,1%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,09%.Il rendimento dell'scambia 0,38%, mentre il rendimento per ilè pari 2,7%.Tra i datisui mercati asiatici:01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 3,5%)01:30: PMI manifatturiero (preced. 50,8 punti).21-06-2023 08:21