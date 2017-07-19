Zes: Meloni, intendiamo estendere semplificazione a tutto il Paese

Nostro obiettivo e' avere Italia piu' coesa e competitiva (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 ago - Il Governo e' al lavoro per estendere i meccanismi di semplificazione della Zes unica del Mezzogiorno al resto di Italia. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio inviato all'evento "La Piazza" in corso a Ceglie Messapica in Puglia. Il meccanismo di semplificazione della Zes 'intendiamo estendere ora' a 'tutto il territorio nazionale', ha dichiarato Meloni. 'E' un dossier che stiamo seguendo con grande attenzione perche' e' sotto gli occhi di tutti quale sia l'impatto che la Zes unica sta avendo sulla crescita e sull'occupazione e vogliamo amplificarne i benefici', ha aggiunto, sottolineando che 'il nostro obiettivo rimane sempre lo stesso rendere in Italia piu' forte piu' coesa, piu' competitiva, piu' capace di vincere le sfide di questo tempo'.

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