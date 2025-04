Wall Street: rimbalza dopo forte calo vigilia, Dj e Nasdaq +1,3% (RCO)

Focus su Tesla (+2%) che a mercati chiusi dara' conti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 apr - Wall Street rimbalza dopo la chiusura molto negativa di ieri, causata dalle aspre critiche di Donald Trump al presidente della Fed Jerome Powell, accusato di non aver tagliato i tassi di interesse. Una mossa che, secondo l'inquilino della Casa Bianca, sta minando la stabilita' dell'economia del Paese e per questo sta lavorando per un eventuale licenziamento del presidente della Federal Reserve. Cosi' il Dow Jones viaggia in rialzo dell'1,27%, lo S&P dell'1,2% e il Nasdaq dell'1,3%.

Resta comunque alta l'incertezza con gli investitori che temono che i dazi e l'escalation della guerra commerciale con la Cina possano riaccendere la pressione inflazionistica e far precipitare l'economia statunitense in recessione.

Venendo ai singoli titoli, sotto i riflettori Tesla che sale dell'1,9% in attesa dei conti che verranno resi noti a mercati chiusi. Segno meno invece per Lockheed Martin (-1,98%) nonostante un primo trimestre migliore delle stime.

Accoglienza fredda anche per i conti Verizon che lascia sul terreno il 2%. Sempre oggi pubblicheranno i dati Ge Aerospace, RTX. Domani invece tocchera' a Boeing che sale dell'1,88% dopo il tonfo di ieri in scia alla decisione della Cina di rispedire gli aerei della societa' negli Stati Uniti e non accettare altre consegne, nell'ambito delle ritorsioni di Pechino contro i dazi Usa saliti al 145%. In questo contesto per il Fondo Monetario Internazionale la guerra commerciale pesa per 0,5% su Pil globale 2025 atteso al 2,8% .

Sul valutario continua la debolezza del biglietto verde con il cambio euro/dollaro a 1,14. Sale invece il petrolio con il Wti a 63,03 dollari al barile (+0,99%) e il Brent a 66,75 dollari (+0,75%). Oro sempre in rally ma in lieve ridimensionamento dopo aver toccato il nuovo record, toccando quota 3.500 dollari l'oncia per la prima volta nella storia.

Bitcoin in rialzo di quasi il 4% a 90.324 dollari.

