Wall Street: prosegue il rally, Dow Jones apre in forte rialzo (+1,2%)

Si punta su Fed meno aggressiva con rallentamento economia (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 04 ott - Apre in rialzo Wall Street, spinta dal rally di lunedi' che ha spazzato via il pessimismo di settembre, quando si sono registrate perdite totali del 9% sugli indici. La spinta al rialzo e' legata al calo dei rendimenti del dollaro e dei titoli di stato che fa sperare in una politica sui rialzi dei tassi meno aggressiva. I dati di ieri sull'ISM manifatturiero, sceso a 50,9 punti, hanno mostrato che l'attivita' economica nel settore manifatturiero si e' raffreddata il mese scorso e che si avvicina alla contrazione. Gli investitori sperano quindi, che al di la' degli annunci aggressivi della Fed come delle altre banche centrali, i nuovi rialzi siano piu' diluiti e meno consistenti.

Intanto un report della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, pubblicato ieri, avverte che "il mondo e' sull'orlo di una recessione che probabilmente danneggera' le nazioni in via di sviluppo piu' di altre". Il report aggiunge che "se accadra', sara' in gran parte dovuto ai continui aumenti dei tassi di interesse nelle nazioni sviluppate, come gli Stati Uniti". Oggi i rappresentanti della Fed, John Williams, Lorie Logan, Loretta Mester, Mary Daly e Philip Jefferson della Fed interverranno a varie conferenze e gli investitori sono in attesa di segnali piu' confortanti sulla politica monetaria. La notizia che martedi' la Banca Centrale Australia ha aumentato i tassi di soli 25 punti base rispetto al previsto ha incoraggiato i mercati che sperano in una pausa di analisi dell'impatto dei precedenti aumenti dei costi finanziari. Sul fronte macroeconomico sono attesi i dati sugli ordini alle fabbriche e le offerte di posti di lavoro, che pur diminuite in luglio, rimangono ancora a livelli storicamente elevati. Dopo i primi minuti di scambi, il Dow sale di 370,35 punti (+1,26%), lo S&P 500 di 59,73 punti (+1,62%), il Nasdaq Composite e' in rialzo di 233,17 punti (+2,16%). Il petrolio Wti al Nymex guadagna il 2,62% a 85,82 dollari al barile.

AAA-Mal

